Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Freitag in Ahaus einen Radfahrer erfasst: Der 69-jährige Ahauser wollte gegen 17.55 Uhr vom Adenauerring nach rechts in den Vredener Dyk einbiegen. Dabei stieß er mit einem 28-jährigen Radfahrer zusammen: Der Ahauser war auf dem Radweg am Adenauerring in Richtung Wessumer Straße unterwegs und überquerte gerade den Vredener Dyk. Ein Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

