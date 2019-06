Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Zurück blieben ein beschädigter Wagen und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro: Die Flucht ergriffen hatte die leicht verletzte Fahrerin eines Fahrzeugs, mit dem sie in der Nacht zum Samstag gegen 00.45 Uhr auf der Frankenstraße in Bocholt einen Unfall gehabt hatte. Der Wagen war vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Auffahrt zur L602 von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte erst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen eine Betonbegrenzung. Polizeibeamte ermittelten eine 30-Jährige als Fahrerin. Sie brachten die alkoholisierte Isselburgerin zur Polizeiwache, in der ein Arzt ihr Blutproben entnahm, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Polizei stellte das betroffene Fahrzeug sicher.

