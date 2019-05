Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auto erfasst Achtjährigen

Recklinghausen (ots)

Ein achtjähriger Junge ist am Mittwoch, gegen 17 Uhr, bei einem Unfall in Herten leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen lief er unvermittelt von einem Gehweg auf die Bahnhofstraße. Eine 42-jährige Hertenerin erfasste den Achtjährigen mit ihrem Auto. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

