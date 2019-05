Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Pedelec-Fahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Haltern am See ist am Mittwoch bei einem Unfall verletzt worden. Er war gegen 19 Uhr mit seinem Pedelec auf der Weseler Straße Richtung Osten unterwegs und nutzte nach bisherigen Erkenntnissen den vorgeschriebenen Radweg. Als er bei "Grün" weiterfahren wollte, fuhr zur gleichen Zeit ein bislang unbekannter Autofahrer ebenfalls die Weseler Straße in Richtung Osten. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, bremste der 38-Jährige. Der Mann musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwischen ihm und dem unbekannten Autofahrer kam es zu keinem Kontakt. Hinweise zum Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800-2361111 entgegen.

