Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Gelsenkirchener bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Gelsenkirchener bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Brauckstraße in Gladbeck. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Auto auf der Brauckstraße in Richtung Gelsenkirchen-Horst unterwegs. Er geriet in den Gegenverkehr und fuhr in ein auf der linken Straßenseite geparktes Auto. Das Auto des Gelsenkircheners kippte auf die Seite. Ein Krankenwagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Auto des Mannes entstand Totalschaden.

