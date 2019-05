Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Exhibitionist an der Lützenkampstraße

Recklinghausen (ots)

Einer 28-jährigen Gladbeckerin ging am Freitag um 09.00 h an der Lützenkampstraße ein Unbekannter im Südpark hinterher. Als der Mann die Frau eingeholt hatte, griff er in seine Hose, holte sein Glied auf und machte sexuelle Angebote. Die Frau flüchtete vor dem Mann. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 m, sprach akzentfrei deutsch, trug eine Cappy, dunkle, weite Kleidung und wirkte ungepflegt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

