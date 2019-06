Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Einbruch Safe gestohlen

Borken (ots)

Einen Safe mit Bargeld haben Unbekannte in Borken erbeutet. Die Täter stahlen ihn in der Zeit zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag, 19.00 Uhr, aus einen gastronomischen Betrieb an der Raesfelder Straße. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

