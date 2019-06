Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Renitenter Gast im Taxi

Vreden (ots)

Ein Streit mit einem Fahrgast hat einen Taxifahrer am Freitag in Vreden in eine bedrohliche Situation gebracht. Der 22-Jährige hatte einen Unbekannten gegen 23.30 Uhr von Vreden-Zwillbrock nach Vreden-Ellewick gebracht. Dort entzündete sich eine Kontroverse um den Fahrtpreis, in deren Verlauf der Fahrgast den Taxifahrer körperlich angriff. Dabei kam es zu einem Tritt des Fahrers aufs Gaspedal. Der Wagen machte einen Satz nach vorne, wodurch der Angreifer mit dem Kopf von innen gegen die Windschutzscheibe schlug und sie beschädigte. Der Täter flüchtete. Beschreibung: circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

