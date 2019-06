Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand in Container

Bocholt (ots)

Einen Altglascontainer haben Unbekannte am Freitag in Bocholt in Brand gesetzt. Das Geschehen hatte sich gegen 23.45 Uhr an der Stresemannstraße abgespielt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter brennendes Material in den Container geworfen, der auf dem Gelände einer Schule steht. Eine Zeugin hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die den Brand löschte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

