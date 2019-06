Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Freitag bei einem Unfall in Borken erlitten. Die 75-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr den Bollenbergweg in Richtung Rhede. Als die Rhederin die Straße Pröbstinger Busch (K50) überquerte, stieß sie mit dem von links kommenden Wagen eines 56-Jährigen zusammen. Der Borkener hatte an der betreffenden Stelle grundsätzlich Vorfahrt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

