POL-PDWO: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Worms (ots) - An gestrigen Tag, um 14:00 Uhr wurde auf dem Fußgängerüberweg im Willy-Brandt-Ring eine 24-jährige Frau aus Worms von einem PKW angefahren und verletzt. Die junge Frau wollte die Fahrbahn in Richtung Dom queren, als ein 74-jähriger Wormser mit seinem PKW vom EWR-Kreisel kommend in den Willy-Brandt-Ring einfuhr. Er erkannte die Frau auf dem Zebrastreifen zu spät und nahm sie auf die Motorhaube. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241-852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell