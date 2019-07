Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte richten mit Sachbeschädigungen hohen Schaden in Studentenwohnheim an

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Unbekannte schmierten im Bereich des Studentenwohnheims an der Universitätsstraße 11 und 13 mehrere Graffitis, beschädigten eine Fensterscheibe und zerstörten mehrere Beleuchtungspoller. Der Schaden wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 27.06.2019, 14.30 Uhr, und Freitag, 28.06.2019, 07.00 Uhr, brachten die unbekannten Täter an einem Haus des Wohnkomplexes Graffitis in oranger Farbe an Hauswänden und einer Garage an. In einem Innenhof wurde Beleuchtungspoller aus dem Boden gerissen. An einem zweiten Haus wurde in schwarzer Schrift ebenfalls eine Hauswand von außen beschrieben. Darüber hinaus wurde von innen eine Fensterscheibe beschädigt sowie eine Innentür in oranger Farbe und mehrere Briefkästen im Foyer in oranger und schwarzer Farbe beschmiert.

Hinweise zu den unbekannten Vandalen erbittet die Polizei, KK 15, unter Tel. 0521/545-0.

