Polizei Bielefeld

POL-BI: Linienbus beschädigt geparkten Pkw - Polizei sucht flüchtigen silbernen Mercedes

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Senne - Am Donnerstagnachmittag, 27.06.2019, wich ein Linienbus im Nelkenweg einem entgegenkommenden silbernen Mercedes aus und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich vom Unfallort.

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein Linienbus den Nelkenweg in Richtung Postheide. Kurz hinter der Kreuzung Kornblumenweg befindet sich eine Fahrbahnverengung. Ein entgegenkommender silberner Mercedes missachtete an dieser Engstelle den Vorrang des Busses, so dass die 45-jährige Busfahrerin nach rechts ausweichen musste und mit einem geparkten Mercedes A-Klasse zusammenstieß. Der Fahrer des entgegenkommenden Mercedes bremste sein Fahrzeug kurz ab, beschleunigte dann jedoch stark und entfernte sich vom Unfallort. Der Bus und die A-Klasse wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000,- Euro. Die Polizei Bielefeld sucht den Fahrer des flüchtigen Pkw, sowie Zeugen für das Unfallgeschehen. Hinweise an das Verkehrskommissariat 2 unter Telefonnummer 0521 545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell