Polizei Bielefeld

POL-BI: Krankenhauspersonal verhindert Diebstahl

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, den 07.07.2019, kam es in einem Krankenhaus in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, als ein Besucher versuchte, ein Tablet zu stehlen.

Der 29-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hielt sich gegen 14:00 Uhr als Besucher in dem Krankenhaus auf. Er griff nach einem Tablet, das Eigentum des Krankenhauses ist, und steckte das elektronische Gerät in seinen Rucksack. Ein 27-jähriger Angestellter der Klinik bemerkte den Vorfall und sprach den 29-Jährigen auf das Tablet an. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv und schubste den Angestellten zur Seite. Dieser verletzte sich dabei leicht. Zwei weitere Angestellte kamen zur Hilfe, um den Mann am Verlassen der Station zu hindern. Es kam zu einem Gerangel zwischen den zwei Frauen und dem 29-Jährigen, bei dem die Frauen leichte Verletzungen davon trugen. Dennoch gelang es dem Krankenhauspersonal, den Mann festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv. Gegen ihn wurde Anzeige wegen versuchten räuberischen Diebstahls erstattet. Der 29-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell