Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg: Ein falscher Blick genügt - Ein Verletzter

Duisburg (ots)

Am Dienstag (26. Februar) hat ein bislang Unbekannter gegen 21:20 Uhr einen Mann (26) im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt. Als der Duisburger die Metzer Straße entlang ging, lief er an einem auf der Fahrbahn stehenden dunklen BMW oder Mercedes vorbei. Weil der Fahrer ihn angestarrt haben soll, sprach der 26-Jährige ihn an, ging zu dem Fahrer und schlug unvermittelt auf ihn ein, während jener noch im Auto saß. Der Tatverdächtige stieg daraufhin aus dem Auto und verletzte den Fußgänger nicht unerheblich mit einem Messer. Der Verletzte konnte bis zur Wohnung seines Bruders (31) auf der Bergstraße flüchten. Dieser verständigte dann die Polizei und einen Rettungswagen. Letzterer brachte den 26-Jährigen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen und fahndet nach einem Mann Mitte 20, der circa 1,85 Meter groß ist. Er hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare, einen "6-Tage-Bart" und eine auffallend spitze Nase. Der Tatverdächtige trug während der Tat eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jeans. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder zum Tathergang machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203-280-0.

