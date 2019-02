Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Duisburg (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau hat gestern Nachmittag (26. Februar, 16:13 Uhr) beim Abbiegen von der Straße "Am Heidberg" in die Kissinger Straße einen Fahrradfahrer übersehen, der ihr entgegenkam. Der 63 Jahre alte Mann, der einen Helm trug, prallte auf die Motorhaube des grauen Mercedes und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, in dem die Ärzte seine Verletzungen ambulant behandeln konnten.

