Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Smartphones aus Geschäft entwendet

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Brackwede - Am Montagnachmittag, den 01.07.2019, erbeuteten zwei unbekannte Männer drei iPhones aus einem Elektrofachgeschäft am Südring in Brackwede.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts beschrieb, dass er sich gegen 15:55 Uhr gerade im Gespräch mit einem Kunden befand. Plötzlich sei ein Mann an den im Eingangsbereich ausgestellten Smartphones entlanggelaufen und habe die Diebstahlsicherung von drei iPhones herausgerissen. Der akustische und optische Alarm löste aus und der Mann flüchtete aus dem Markt mit den Smartphones in der Hand.

Ein weiterer Zeuge beobachtete, wie ein silberner Pkw sich in dem Moment vom Parkplatz bewegte, als der Mann mit den Smartphones aus dem Laden gerannt kam. Der silberne Wagen fuhr vom Parkplatz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung einer Tankstelle. Währenddessen sei der Flüchtende neben dem Wagen hergelaufen und schließlich eingestiegen.

Die beiden gesuchten Personen werden wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - kurze schwarze Haare - schwarzer Vollbart - lange blaue Jeans - blaues T-Shirt

Einer der beiden gesuchten trug zusätzlich eine Basecap.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-545-0.

