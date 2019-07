Polizei Bielefeld

POL-BI: Schulkind bei Fahrradtraining von Autofahrerin angefahren

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Wellensiek - Eine unbekannte Autofahrerin fuhr am Vormittag des 02.07.2019 am Wellensiek rückwärts mit ihrem Pkw gegen das Fahrrad eines Kindes und verletzte es dabei leicht. Sie entfernte sich vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Gegen 10:40 Uhr stand der 10-jährige Schüler mit Klassenkameraden auf der Straße Wellensiek. Er befand sich etwa in Höhe der Hausnummer 77. Die Schulklasse war im Begriff, gemeinsam mit ihrer Lehrerin für die Fahrradprüfung zu trainieren, als ein schwarzer VW, mit Kennzeichen aus Bielefeld, rückwärts von einem Parkplatz hinter den Schülern losfuhr. Dabei stieß der Pkw mit dem Heck gegen das Hinterrad und gegen die Hacke des 10-jährigen. Der Schüler begab sich daraufhin zur Seite und machte der Fahrerin Platz. Diese hielt etwa auf seiner Höhe an, bedankte sich und fuhr in Richtung Werther Straße davon. Der Schüler wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde im Anschluss ambulant behandelt.

Die Polizei Bielefeld sucht die beteiligte Fahrerin und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise telefonisch an das Verkehrskommissariat 2 unter 0521 545-0.

