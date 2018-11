POL-NOM: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Northeim (ots) - Northeim, Bürgermeister-Peters-Straße - Zwischen Freitag, 09.11.2018, 15.00 Uhr und Montag, 12. November 2018, 07.45 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am vergangenen Wochenende haben ein oder mehrere unbekannte Täter die Hausfassade einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Bgm.-Peters-Straße mit Farbe beschädigt. Farbspritzer in schwarzer und roter Farbe in einer Höhe von bis zu vier Metern lassen auf einen Farbwurf schließen. Durch Farbspritzer wurden auch Spielgeräte in Mitleidenschaft gezogen. Mit einer Spraydose wurde eine Außenjalousie besprüht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

