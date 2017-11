POL-PDNW: Sachbeschädigungen in Lambrecht - Weihnachtsdekoration verwüstet - Polizei sucht Zeugen

Lambrecht (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lambrecht eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Kurz vor Mitternacht wurde am Friedrich-Ebert-Platz ein geparktes Fahrzeug der Arbeiterwohlfahrt beschädigt. An dem Fahrzeug wurden beide Außenspiegel abgetreten und die Scheibenwischer abgerissen. Am Friedrich-Ebert-Platz wütete der Täter weiter, schmiss Blumen auf den Boden und beschädigte den Briefkasten einer Arztpraxis. Die Weihnachtsdekoration am Herzog-Otto-Platz wurde ebenfalls zerstört. Der Täter ruinierte die Girlanden und riss ebenfalls Blumen aus den Pflanzkübeln. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Täter bei der Tatausführung beobachten haben. Hinweise können an die Polizei unter 06321/854-0 oder per Email an pineustadt@polizei.rlp.de gegeben werden.

