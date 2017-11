POL-PDNW: Exhibitionist in Grünstadt festgenommen

Grünstadt, Poststraße - 14.11.2017, 21:15 Uhr (ots) - Eine 23-jährige Geschädigte teilte gegen 21:15 Uhr mit, dass eine männliche Person gegenüber der Sparda-Bank in Grünstadt gerade öffentlich onaniert habe. Aufgrund der Personenbeschreibung und der auffälligen Kleidung konnte in Tatortnähe ein 31-jähriger Verdächtiger aus Grünstadt festgenommen werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und kam anschließend wieder auf freien Fuß. Bereits am 13.11.2017, gegen 19:10 Uhr kam es am Kaufland in Grünstadt zu einem ähnlichen Vorfall. Zwei jungen Frauen (21 und 22 Jahre) hatten im Bereich des Verladeplatzes einen Mann im Gebüsch gemeldet, der ihnen seinen entblößten Unterleib zeigte. Eine Fahndung verlief erfolglos. Aufgrund der Personenbeschreibung und der auffälligen Kleidung ist zu vermuten, dass es sich beide Male um den gleichen Verdächtigen handelt.

