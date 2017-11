POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verletzte Person aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) - Wie am 13.11.17 mitgeteilt, wurde in Bad Dürkheim ein verletzter Mann aufgefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen haben sich im Krankenhaus glücklicherweise als nicht so erheblich wie zunächst befürchtet herausgestellt. Da er jedoch merklich unter Alkoholeinfluss stand, blieb er bis gestern vorsorglich im Krankenhaus. Zwischenzeitlich wurde er entlassen. Wie er sich die Verletzung letztendlich zugezogen hat, konnte noch nicht geklärt werden. Diesbezügliche polizeiliche Ermittlungen dauern an. Zeugen haben sich bis jetzt noch nicht bei der Polizei gemeldet.

