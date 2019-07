Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der K 6

Ludwigshafen (ots)

Am 08.07.2019, gegen 15:30 Uhr, fuhren ein 59-Jähriger und ein 82-Jähriger hintereinander auf der K 6 (Maudacher Straße) in Richtung K 13. Als der 59-Jährige an einer roten Ampel anhielt, fuhr der hinter ihm fahrende 82-Jährige auf sein Auto auf. Beide Autofahrer kamen ins Krankenhaus.

