POL-PDNW: Ruhestörung endet mit Nacht in Gewahrsamszelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.02.2019 wurde der Polizei in den frühen Morgenstunden eine Ruhestörung gemeldet. Vor Ort konnte lautstarker Lärm ausgehend von einem Herrn wahrgenommen werden. Mit diesem wurde zunächst ein beruhigendes Gespräch geführt. Auf die ermahnende Ansprache der Beamten wurde nicht reagiert. Der 30-Jährige kündigte noch weiteren Lärm an und kam den Beamten bedrohlich nahe. Die Konsequenz war eine Übernachtung im Polizeigewahrsam.

