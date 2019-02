Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt 18.02.2019, 07.30 Uhr

Battenberg (ots)

Gegen 07.30 Uhr befuhr 59-jähriger Motorradfahrer die Hauptstraße (K 30) in Battenberg talwärts. Kurz nach dem Ortsausgang, unmittelbar nach der Einmündung zur "Alten Straße", bremste der alleinbeteiligte Fahrer sein Motorrad ab, kam ins Schleudern und anschließend zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und musste nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Hubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Zur Unfallaufnahme und zur Durchführung von Räumungsarbeiten blieb die Straße bis 11.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die FFW Battenberg war mit 9 Mann im Einsatz.

