Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Dalbenanfahrung durch ein auslaufendes Kreuzfahrtschiff

Emden (ots)

In der Nacht des 24.06.2019 kollidierte ein unter der Flagge Großbritanniens fahrendes Kreuzfahrtschiff gegen 23.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Dalben am Binnenhaupt der Großen Seeschleuse Emden. Das Schiff wollte Emden nach erfolgter Endausrüstung in Richtung Eemshaven verlassen. Am 236 m langen Fahrzeug entstand leichter und am Dalben erheblicher Sachschaden. Die Wasserschutzpolizeistation Emden hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

