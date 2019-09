Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten nach Frontalzusammenstoß in Trier-Quint

Trier (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019 gg. 14:05 Uhr befuhr ein 67jähriger Autofahrer von Trier-Ehrang kommend in Richtung Trier-Quint. In der Koblenzer Straße kam er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 55jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden nach Erstversorgung in Trierer Krankenhäuser verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Beifahrerin des 55jährigen Fahrzeugführers wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant behandelt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Koblenzer Straße für eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, zwei Notärzte, drei Rettungswagen, zwei Abschleppfahrzeuge sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich.

