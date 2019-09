Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrer beging Unfallflucht

PI Idar-Oberstein (ots)

Am 31. August ist es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße vor dem Anwesen Nummer 34 gekommen. Dabei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter dunkelblauer VW Touran beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug hat den parkenden PKW vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Front touchiert und dadurch Sachschaden verursacht.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610.

Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

