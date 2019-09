Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gelddiebstahl aus Gartenanlage Trier-Ost

Trier (ots)

Am späten Freitagnachmittag dem 30.08.19 kam es in der Kleingartenanlage Trier-Ost zu einem Diebstahl eines kleineren 3-stelligen Geldbetrages. Der Täter nutzte offenbar die Gunst der Stunde, um in einem unbeobachteten Moment das Geld aus einer Tasche zu entwenden, die im Bereich einer Parzelle abgestellt war. In diesem Zusammenhang wurde ein junger Mann, ca. 170 cm groß, schwarze, kurze Haare und südländisches Aussehen beobachtet, der über einen Zaun kletterte. Genau dieser junge Mann wurde bereits Tage zuvor in der Gartenanlage gesichtet. Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu dem jungen Mann machen oder hat weitere Beobachtungen getätigt, die zur Aufklärung der Tat führen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Trier, unter 0651/9779-3200.

