Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, dem 01.09.2019 kam es zwischen 08:00 und 10:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem VW Passat auf dem Parkplatz der Commerzbank Filiale in der Hauptstraße 99 in Idar-Oberstein. Hierbei wurde die Frontscheibe des Fahrzeuges beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

