Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Katzen in Hermeskeil vergiftet

Hermeskeil (ots)

In den vergangenen drei Wochen wurden in Hermeskeil, Zum Ringgraben, mehrere Katzen vergiftet. Es handelt sich hierbei um Wildkatzen, die von tierlieben Anwohnern regelmäßig gefüttert werden. An einer Katze wurde durch einen Tierarzt eindeutig festgestellt, dass sie vergiftet wurde. Nicht auszuschließen ist, dass es sich bei dem Täter um einen Anwohner "Zum Ringgraben" handelt, welcher Anstoß an den Katzen genommen hat. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil unter Telefonnummer 06503/9151-0 entgegen.

Polizeiinspektion Hermeskeil

Tel.: 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell