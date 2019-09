POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Polizeidirektion Trier

Am Montag, 02.09.2019, gg. 16:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der B 53 / L 48 bei Ensch zum Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer. Nach jetzigem Ermittlungsstand missachtete der Fahrer eines Opels, welcher aus Richtung Bekond kommend nach links auf die Thörnicher Brücke abbiegen wollte, die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorradfahrers. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer Verletzungen zu, sodass er in einem Trierer Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber aus Wittlich sowie Beamte der Polizeiinspektion Schweich.

