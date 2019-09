Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallverursacher abgehauen - Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit von 11:45 Uhr bis 17:00 Uhr in der Kapuzinerstraße ein schwarzer BMW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hat nicht nur den Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren, sondern gleich die gesamte Seite verkratzt. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 per Mail oder telefonisch.

