Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Kirche

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Montag, 09.09.2019 brachen Unbekannte in die Neuapostolische Kirche in der Bodelschwinghstraße 1 in Koblenz ein. Diese warfen mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss ein, durch welches der Einstieg ins Gebäude erfolgte. Im Gebäude selbst wurden einige Schränke durchsucht und eine Spendenbox aufgebrochen. Soweit bislang bekannt, wurde aus der Kirche nichts gestohlen. Vermutlich im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte die Tür des Diakonischen Werks in der Bodelschwinghstraße 36, aufzuhebeln. Dem oder den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen. Ein Zusammenhang beider Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

