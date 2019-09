Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunken von Frankfuhrt am Main bis Koblenz gefahren...

Koblenz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife gegen 06:30 Uhr in der Koblenzer Cusanusstraße ein PKW auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 46-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Bei dem Fahrer handelte es sich nach eigenen Angaben um einen Berufskraftfahrer, welcher auf seinen Führerschein angewiesen ist. Umso Erstaunlicher war seine Aussage, dass er zuvor auf einer Party in Frankfurt am Main war und nach Koblenz fuhr, wo er dann von der Polizei angehalten wurde. Nach der Kontrolle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261 103-2018 (L. Brummer)

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell