Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/ Dreister Autodiebstahl

Coesfeld (ots)

Den dreisten Diebstahl eines roten Dacia Logan bei einer Kfz-Werkstatt in Senden hat die Polizei in Lüdinghausen in Bearbeitung. Am Montagnachmittag (12.08.) gegen 15.45 Uhr interessierte sich ein Mann für den nicht zugelassenen Wagen. Auf dem Werkstattgelände testete er Bremse und Kupplung. Als der Inhaber durch ein Kundengespräch abgelenkt war, fuhr der Unbekannte vom Gelände und flüchtete. Es handelt sich um einen ca. 25-28 Jahre alten Mann von etwa 1,75m Größe. Er hatte einen 3-Tage-Bart und blonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

