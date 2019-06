Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Neunjähriger auf Kindersitz am Steuer - Vater lässt kleinen Sohn fahren++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 23. Juni 2019, um 11.25 Uhr, befuhr eine Streife der Polizei Oldenburg den Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Stubbenweg. Die Beamten trauten ihren Augen nicht, als sie dort einen kleinen Jungen am Steuer eines Pkw erblickten. Die anschließende Kontrolle bestätigte aber den unglaublichen Verdacht - sein 40-jähriger Vater aus dem Ammerland ließ als Beifahrer seinen kleinen Sohn über den Parkplatz fahren. Der Junge saß auf einer Kindersitzerhöhung - vermutlich nicht nur aus Sicherungsgründen, sondern um ihm überhaupt ein Sichtfeld aus dem Fahrzeug zu ermöglichen. Während der Neunjährige noch strafunmündig ist, hat sein Vater seine Pflichten in der Fürsorge und als verantwortlicher Fahrzeughalter verletzt. Ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell