POL-EN: Herdecke - Herdecker Mai verläuft überwiegend friedlich

Aufgrund der guten Witterung war das Fest am Freitagabend, den 31.05.20919, gut besucht. Dies galt sowohl für den Veranstaltungsraum in der Fußgängerzone, als auch für das Freizeitgelände Bleichstein. Am Bleichstein waren in Spitzenzeiten zwischen 600- 700 Personen anwesend. Durch regelmäßig durchgeführte Personenkontrollen durch das OA und der Polizei, verlief die Veranstaltung fast störungsfrei. Lediglich zwei Personen mussten nach Widerstandshandlungen in Gewahrsam genommen werden. Es wurden noch zwei Körperverletzungsdelikte und ein Diebstahlsdelikt angezeigt. Ansonsten kam es zu keinen weiteren nennenswerten Störungen.

