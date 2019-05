Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl zweier hochwertiger E-Mountainbikes

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 19.05., entwenden unbekannte Täter zwei hochwertige E-Mountainbikes "Cube Access Hybrid SL 500" im Wert von 4.000 Euro. Die Fahrräder waren in der Zeit von 15.20 bis 17.40 an einem Schildmasten in der Klosterstraße angeschlossen und der oder die Täter durchkniffen das Schloss. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

