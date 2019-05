Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wahlplakate abgerissen

Leese (ots)

Leese (Zie)- Der Kreisvorstand der AFD Nienburg/Schaumburg zeigt bei der Polizei Stolzenau eine Sachbeschädigung an. Unbekannte Täter haben von einer Wahlwerbewand anläßlich der anstehenden Europawahl etwa zwei Wahlplakate der Partei abgerissen. Die Werbewand steht an der Einmündung der Straßen Loccumer Straße/Alter Hoop in Leese. Die abgerissenen Plakate zeigten den Wahlslogan der Partei:"Europa braucht Vaterländer". Als Tatzeit wurde Samstag, 18. Mai 2019, ca. 15.30h angegeben. Obwohl bereits vage Täterhinweise vorliegen, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

