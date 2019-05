Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Fischräucherei in Winzlar

Bild-Infos

Download

Rehburg-Loccum (ots)

Winzlar (ZIE)- In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2019 wurde in Winzlar in die Räumlichkeiten einer dortigen Fischräucherei eingebrochen. Die Täter öffneten und durchwühlten etliche Schränke und entwendeten anschließend einen Wandtresor samt Inhalt komplett. Der Tresor wurde anschließend einige 100m entfernt abtransportiert und dort vermutlich umgeladen. Im Tresor befand sich u.a. Bargeld in einer Höhe von etwa 3000 Euro. Da kein nennenswerter übriger Schaden festzustellen war, wird davon ausgegangen, daß die Täter Ortskenntnis hatten.

Die Polizei Stolzenau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die umfangreiche Spurensuche wurde durch die Tatortgruppe der Polizei Nienburg durchgeführt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Stolzenau erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell