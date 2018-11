POL-PDMY: Cochem-PKW im Gegenverkehr

Cochem (ots) - Am 12.11.2018 gegen 15:50 Uhr wurde der Polizei in Cochem durch einen Verkehrsteilnehmer ein dunkler Kleinwagen gemeldet, der die K 18, Verlängerung der Kelberger Straße, von Cochem in Richtung Brauheck befuhr. Dieser soll nach Angaben des Mitteilers in so unsicherer Fahrweise geführt worden sein, dass es nur der besonnenen Fahrweise des Gegenverkehrs zu verdanken war, dass es nicht zum Zusammenstoß kam. Gesucht werden Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, die zum genannten Zeitpunkt in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhren und gegebenenfalls dem dunklen Kleinwagen ausweichen mussten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cochem unter der Rufnummer 02671/9840 entgegen.

