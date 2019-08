Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Walingen/ Porschefahrer fällt drei Mal auf

Coesfeld (ots)

Gleich drei Mal fiel ein Münsteraner Porschefahrer am Samstagmittag (10.08.) gegen 12.45 Uhr in Havixbeck auf der Kreisstraße 1 in Walingen auf. Zuerst überholte der 60-Jährige den Maishäcksler eines 36-jährigen Fahrers aus Altenberge und musste aufgrund von Gegenverkehr frühzeitig einscheren. Dabei striff der Porschefahrer mit seinem Wagen den Maishäcksler. Dabei entstand geringer Sachschaden an der Landmaschine. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuihr er mit seinem Porsche mittig auf der Fahrbahn. Eine entgegen kommende Autofahrerin aus Havixbeck (55 Jahre) konnte gerade noch nach rechts ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Kurz darauf fuhr der Münsteraner dann auf der Landstraße 550 krz hinter dem Gasthaus Klute in Richtung Havoixbeck auf den vorausfahrenden BMW einer 62-jährigen Frau aus Nottuln auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos nach links auf den Acker. Mit zwei Rettungswagen kamen die beiden schwerverletzten Fahrer bzw. Fahrerin ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L550 einseitig gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache für das Fahrverhalten des 60-Jährigen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell