Polizei Mettmann

POL-ME: Leichtkraftradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Hilden - 1906140

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag des 26.06.2019, gegen 14:50 Uhr, stürzte an der Düsseldorfer Straße in Hilden ein 57-jähriger Leichtkraftradfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach Angaben von Zeugen verlor der 57-Jährige, in Höhe der Hausnummer 104, ohne Fremdverschulden, die Kontrolle über seinen Roller "Kwang Yang" und stürzte zu Boden. Der Rollerfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Bislang konnte der Mann noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. An seinem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

