Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Fußgängerin auf Gehweg erfasst

Koblenz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag, 09.09.19, 10.15 Uhr, in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße, wurde eine Fußgängerin auf dem Gehweg von einem Pkw erfasst und verletzt. Eine Pkw-Fahrerin bog dort nach links auf das Gelände der Sparkasse ab und hatte hierbei offensichtlich die Fußgängerin übersehen. Letztere wurde mit diversen Prellungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

