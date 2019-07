Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Exhibitionist sitzt im Kofferraum

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, zeigte sich ein unbekannter Mann einer 54-jährigen Frau und einem 7-jährigen Mädchen, beide aus Bottrop, nackt am Nordring. Der Mann saß auf einem Parkplatz im Kofferraum eines silbernen Pkw und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Personenbeschreibung: 45 - 55 Jahre alt, dunkelbraunes Haar, eventuell Perücke, normale Statur, dunkle Sonnenbrille, helles Kurzarmhemd.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

