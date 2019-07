Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrscheinkontrolle in Erfurter Straßenbahn endet in Dresden

Erfurt (ots)

Eine Kontrolleurin wollte am vergangenen Sonntag in der Erfurter Straßenbahnlinie 1 den Fahrschein von einem Fahrgast sehen. Diesen konnte der junge Mann nicht vorweisen. Wie sich später bei der Durchführung von Maßnahmen der Bundespolizei zur Sicherung privater Rechte mit Hilfe einer Identitätsfeststellung herausstellte, verfügte der 18-jährige albanische Staatsangehörige nur über eine totalgefälschte kroatische Identitätskarte und über einen totalgefälschten kroatischen Führerschein. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erfuhren die Beamten, dass der Albaner unter dem Vorwand, kroatischer Staatsbürger zu sein, in Deutschland arbeiten wollte. Außerdem durchlief er ein Asylverfahren, welches abgelehnt wurde. Nach Absprachen mit der zuständigen Ausländerbehörde Hildburghausen und der Staatsanwaltschaft Erfurt fand gestern im Amtsgericht Hildburghausen ein Haftvorführungstermin statt. Die Richterin entschied, den Albaner in Abschiebehaft zu nehmen. Beamte der Bundespolizei überstellten den Mann gestern Abend der JVA in Dresden. Von dort aus wird er nach Albanien ausgewiesen.

