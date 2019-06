Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Schnait: Überfall auf Dorfladen

Weinstadt: (ots)

Am Montag gegen 10.10 Uhr wurde in der Silcherstraße in Schnait ein Dorfladen überfallen. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohte Angestellte und erbeutete vermutlich die Einnahmen aus der Kasse. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß. Derzeit sucht die Polizei nach dem Geflüchteten. Von ihm liegt bislang folgende Beschreibung vor: Dunkelhäutig, schulterlanges lockiges Haar, Brille, ca 20 Jahre alt, groß und schlank. Der Mann spach gut deutsch. Wer die Person vor oder nach der Tat gesehen hat oder Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Aufenthaltsort machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.

