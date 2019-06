POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim - Unfallflucht - Diebstahl von Fahrrad und Fahrradteilen - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Wallhausen: Mit Reh kollidiert

Auf der B290, zwischen Wallhausen und Gröningen, kollidierte am Sonntag um 23 Uhr ein 53-jähriger Golf-Fahrer mit einem Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Tier wurde tödlich verletzt.

Crailsheim: Diebstahl von Fahrrad und Fahrradteilen

Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend versuchte ein bislang unbekannter Dieb ein hochwertiges E-Bike der Marke Radrezept aus einer Fahrrad-Box am ZOB zu entwenden. Nachdem es misslang das Fahrradschloss aufzubrechen, wurde das Hinterrad samt Motor und das dazugehörige Display vom Lenker entwendet. Hierbei wurde der Rahmen so stark beschädigt, dass man von einem Totalschaden ausgehen muss. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 2000 Euro, der Sachschaden bei etwa 2900 Euro. Von einem weiteren daneben abgestellten E-Bike des Herstellers Riese&Müller, Typ Packster 80 wurde der Sattel samt Rohr, das Display, das Vorder- und Rücklicht und der linke Lenkergriff entwendet. Der gesamtschaden liegt hier bei etwa 400 Euro.

Am Sonntag zwischen 15:15 Uhr und 16:50 Uhr, wurde in der Sonnenstraße ein E-Bike der Marke Winora, Typ Sinus iN8 entwendet. Das Rad war mit einem Rahmenschloss gesichert. Das etwa einen Monat alte Bike hat einen Wert von ca. 2700 Euro. Zeugenhinweise auf diese Diebstähle nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Frankenhardt: Einbruch in Vereinsheim

In ein vereinsheim in der Gaildorfer Straße in Gründelhardt, wurde zwischen Donnerstagmorgen, 01:30 Uhr und Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, eingebrochen. Hierzu wurde ein heruntergelassenes Rolle nach oben geschoben und anschließend eine Fensterscheibe eingeschlagen. In den Räumlichkeiten wurde versuchte drei vorhandene Panzerschränke auf zu wuchten, was jedoch nicht gelang. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Stimpfach: Unfall auf Kreuzung

Am Sonntag um 18:15 Uhr wollte eine 67-jährige Lenkerin eines PKW Skoda von der Crailsheimer Straße in die Hirtengasse fahren. An der Kreuzung zur Alten Schulstraße kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einem VW Polo, dessen 43-jährige Fahrerin von der Alten Schulstraße in Richtung Käsbacher Straße fuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Kreßberg: Rollerfahrer gestürzt

Am Sonntag um kurz vor 14.30 Uhr wurde dem Polizeirevier Crailsheim ein gestürzter Rollerfahrer im Prädikaturwald beim Freibad Bergetshofen, in Fahrtrichtung Mariäkappel gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 48-jähriger Rollerfahrer nach rechts ins Bankett geriet und infolgedessen stürzte. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Fichtenau: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Am Sonntag um kurz vor 1 Uhr wurde in der Birkenwaldstraße ein geparkter PKW BMW von einem PKW Porsche beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, fuhr aber kurze Zeit darauf wieder an der Unfallstelle vorbei, so dass das Kennzeichen notiert werden konnte. Bei der Überprüfung an der Halteradresse konnte die 31-jährige Fahrerin, die erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand, zur Verantwortung gezogen werden. Die Fahrerin wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Schwäbisch Hall: Gestürzter Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Sonntag um 19:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Kreisstraße 2599 vom Einkorn abwärts in Richtung Hessental. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Der Mann, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er intensivmedizinsch versorgt werden musste. An seinem E-Bike entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich hinter der Fahrradfahrer ein PKW. Der Fahrer des PKW wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Parkenden Porsche beschädigt

Ein Porsche Panamera, der am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr am Golfplatz abgestellt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Ilshofen: Gestürzter Radfahrer

Am Sonntag um kurz vor 18:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger mit seinem Fahrrad einen Feldweg in der Nähe der Schmerachklinge und kam hierbei alleinbeteiligt zu Sturz. Der junge Mann, der keinen Fahrradhelm trug, konnte selbständig noch an einem Wohnhaus klingen, von wo aus der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Radfahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

