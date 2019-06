Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle mit Verletzten, Pkw-Aufbruch, Fahrraddieb ertappt

Aalen (ots)

Auffahrunfälle

Westhausen: Einen Auffahrunfall verursachte am Sonntagabend eine 39-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich B 290/B 29, als sie gegen 20.20 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw auffuhr. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Ulmer Straße, als gegen 15 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Audi auf den Audi eines 60-Jährigen auffuhr. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 6000 Euro.

Ellwangen: Pkw durchwühlt

Am frühen Montagmorgen schlug ein Unbekannter zwischen Mitternacht und 0.50 Uhr die linke Seitenscheibe eines grauen Pkw Fiat Seicento ein, der vor einer Apotheke auf dem Marktplatz abgestellt war. Er durchwühlte den Innenraum, entwendete aber offensichtlich nichts. Hinweise auf den Unbekannt bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Aufgefahren

Auf der B 29 ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr zwischen Pflaumloch und Trochtelfingen ein Auffahrunfall. Eine 19-jährige Audi-Lenkerin fuhr aus Unachtsamkeit auf den Peugeot einer 70-Jährigen auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte, um an einer Einmündung nach links abzubiegen. Diese sowie eine Beifahrerin der 19-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Lorch: Radfahrerin gestürzt

Eine 60-Jährige befuhr am Sonntag gegen 16.15 Uhr die Verbindungsstraße von der Brucker Sägmühle in Richtung Lorch. Dabei überbremste sie ihr E-Bike stark, sodass sie sich überschlug und dabei schwer verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leinzell: Motorradfahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde eine Motorradfahrerin am Sonntagvormittag in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 56-Jährige befuhr gegen 10.30 Uhr die Gögginger Straße in Richtung Göggingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrer Suzuki nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ihr Zweirad musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrraddieb ertappt

Ein 48-Jähriger wurde am Sonntagmittag beim Diebstahl eines Fahrrades ertappt. Der Mann trug das abgeschlossene Fahrrad gegen 13.30 Uhr aus Richtung der Rechbergstraße/Rektor-Klaus-Straße kommend in Richtung Hallenbad und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte die Polizei. Bei deren eintreffen ergriff der Dieb die Flucht, konnte aber in der Goethestraße dingfest gemacht werden. Da der Mann in Albanien wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Der Besitzer des schwarzen Mountainbikes der Marke bike-affairs,26 Zoll, 21-Gang-Schaltung ist bislang noch unbekannt und wird gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

